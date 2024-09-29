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Bursa'da Patlamamış Top Mermisi İmha Edildi

Bursa'da Patlamamış Top Mermisi İmha Edildi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yürüyüş yapan bir kişi tarafından bulunan eski top mermisi jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi imha edildi.

Gölkaya Mahallesi'nde İ.K, yürüyüş sırasında gördüğü eski top mermisini jandarma ekiplerine bildirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timleri bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, eski mühimmatı kontrollü şekilde imha etti.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

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