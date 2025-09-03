Bursa'da Pastanede Tırnakçılık Yöntemiyle Dolandırıcılık Denemesi

BURSA'da bir pastaneye gelen kadının 'yırtık para' yöntemiyle tırnakçılık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme müdürünün durumu fark etmesiyle şüpheli kadın, cüzdanına sakladığı parayı bırakarak olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. İşletmeye gelen çarşaflı kadın, bir simit alıp kasaya 200 TL verdi. Para üstünü alan şüpheli, 100 TL'nin yırtık olduğunu söyleyerek kendisine verilen para üstünün hepsini iade edip yırtık olan paranın değiştirilmesini istedi. Yeni aldığı 100 TL'yi cüzdanının arasına saklayan kadın, para üstünün eksik olduğunu ileri sürdü. Kasiyerin tekrar para vereceği sırada durumu fark eden işletme müdürü, cüzdana saklanan 100 TL'nin iadesini istedi. Bunun üzerine şüpheli, simit ve aldığı parayı bırakıp kaçtı. O anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

'FARK ETMEDİĞİMİZ ANLAR DA OLUYOR'

Pastanesine müşteri olarak gelen kadının 'tırnakcılık' suretiyle dolandırıcılık yaptığını ifade eden işletme sahibi Sedat Kapan (43), "Şüpheli, kasadaki görevliye önce 200 TL vererek bir tane simit almak istiyor. Daha sonra para üstünü alırken, görevlinin verdiği 100 TL'nin yırtık olduğunu söyleyerek kendisine verilen parayı iade ediyor. Görevli ona yeni parayı verince, 100 TL'yi cüzdanının altına saklayıp, 'Bu para eksik' dedi. İşletme müdürümüz durumu fark ederek müdahale ediyor ve olayı aydınlatıyor. Biz de müdahale edince, dışarıda şüpheliyi 3 kişinin daha beklediğini gördük. Sonra kadın, para ve simidi bırakıp kaçtı. Daha önce birkaç sefer daha bu tip durumlarla karşılaştık. Dalgınlığa gelip fark etmediğimiz de oluyor. Bu durumlara daha duyarlı olursak iyi olur" dedi.