Bursa'da Parkta Oynayan Çocuğa Yorgun Mermi İstihbaratı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir parkta oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti. Çocuk hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA'da bir parkta oynayan çocuğa, yorgun mermi isabet etti. Çocuk sol bacağından yaralanırken, olay sonrası yaşanan panik kameraya yansıdı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki Merhum Halil Satık Parkı'nda oynayan bir çocuğun sol baldırına, dün saat 19.00 sıralarında yorgun mermi isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

-Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
