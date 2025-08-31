Bursa'da Parkta Çocukları Darbetten Şüpheli Ev Hapsine Alındı

Bursa'da Parkta Çocukları Darbetten Şüpheli Ev Hapsine Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da parkta oynayan iki çocuğa anlık öfkeyle saldıran Yusuf K., ev hapsine çarptırıldı. Olayda yaralanan çocuklardan birinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

BURSA'da parkta oynayan 2 çocuğu darbeden Yusuf K., (53) ev hapsine çarptırıldı. Yusuf K.'nin ifadesinde, "Oğlumu tahterevallide oynarken düşürdüklerini görünce bir anlık öfkeyle çocuklara saldırdım" dediği belirtildi.

Olay, 29 Ağustos'ta Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak'ta meydana geldi. Yusuf K., parkta oyun oynayan Ömer E. (8) ile Ömer Eymen I.'yı (6) darbedip yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası çevredekiler, Yusuf K.'yi çocuklardan uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından 2 çocuk ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan Ömer E.'nin sol omzunun alt kısmında kırık olduğu, hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı öğrenildi.

'ANLIK SİNİRLE SALDIRDIM'

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Yusuf K.'yi gözaltına aldı. Yusuf K.'nin emniyetteki ifadesinde "Ben balkonda otururken, oğlumu tahterevallide oynadığı sırada 2 çocuk düşürdü. Ben de bir anlık sinirle parka giderek çocuklara saldırdım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf K., bu sabah adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli ev hapsine çarptırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Endonezya yangın yeri! Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti

Vekillerin evleri yağmalandı, Devlet Başkanı ülkeyi bırakıp gidemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Şanghay Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı

Kritik zirvede aile fotoğrafı! Erdoğan 2 liderle tokalaştı
Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı

Anıtkabir'de gergin anlar! O sözü duyunca yuhalayıp tepki gösterdiler
Sergen Yalçın'ın istediği 3 transfer

Beşiktaş'a istediği 3 transfer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
500 lira için kiracısını döverek öldüren öğretmenin evinde yangın çıktı

500 lira için kiracısını döverek öldüren öğretmenin evi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.