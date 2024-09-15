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Bursa'da Parkta Bulunan Cansız Bedende Ölüm Nedeni Araştırılıyor

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde parkta bulunan Erol Köseoğlu'nun ölümünün kesin nedeninin belirlenmesi için otopsi ve soruşturma başlatıldı. İlk belirtilere göre kalp krizi geçirdiği ve düşerek yaralandığı düşünülüyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde parkta cansız bedeni bulunan kişinin ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Balkan Mahallesi'ndeki Kondisyon Parkı'nda yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kimliği Erol Köseoğlu (55) olarak belirlenen bu kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Köseoğlu'nun kesin ölüm nedeninin tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

Erol Köseoğlu'nun bankta otururken kalp krizi geçirdiği ve yere düşünce başını taşa çarparak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel

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