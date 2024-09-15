Bursa'da Park Yüzünden Kavga Çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil sürücüsü ile dükkân sahibi arasında park nedeniyle çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BURSA'da, otomobil sürücüsü ile aracını önüne park etmek istediği dükkan sahibi arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü otomobilini, marketin önüne park etmek istedi. Dükkan sahibi buna izin vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
-Haber: Yiğithan HÜYÜK -Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,