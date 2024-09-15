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Bursa'da Park Kavgası: Yumruklar Havada Uçuştu

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Bursa'da bir otomobil sürücüsü ile dükkan sahibi arasında park yüzünden çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da, otomobil sürücüsü ile aracını önüne park etmek istediği dükkan sahibi arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü otomobilini, marketin önüne park etmek istedi. Dükkan sahibi buna izin vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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