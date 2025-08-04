Bursa'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Yenigelenler (44) idaresindeki 16 BV 405 plakalı otomobil, Fethiye Mahallesi Yenipazar Sokak'ta park halinde bulunan 26 AGJ 557 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilin içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel