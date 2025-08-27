Bursa'da Park Halindeki TIR'da Yangın Çıktı

Bursa'da Park Halindeki TIR'da Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir TIR'ın çekici kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki TIR'ın çekici kısmında çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde park halinde bulunan 16 KFY 82 plakalı TIR'ın çekici kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangında TIR'ın bir kısmında hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'den Polonya'ya 1,85 milyar dolar değerinde F-35 satışı onayı

ABD'den o ülkeye F-35 onayı çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rol arkadaşından olay hareket! Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe

Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.