Bursa'da Park Halindeki TIR'da Yangın Çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki TIR'ın çekici kısmında çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde park halinde bulunan 16 KFY 82 plakalı TIR'ın çekici kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangında TIR'ın bir kısmında hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.