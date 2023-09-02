Bursa'da Park Halindeki Otomobil Kundaklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki otomobilin camlarını taşla kırarak benzin döküp ateşe veren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki otomobilin camlarını taşla kırarak benzin döküp ateşe veren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, gece saatlerinde Millet Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobilin camlarını taşla kırıp yanında getirdiği benzini dökerek aracı ateşe verdi.

Bu kişi hızla uzaklaşırken, otomobilden çıkan alevleri görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin, otomobili kundaklayan kişiyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kamera kayıtlarında, bir kişinin park halindeki otomobilin camlarını önce taşla kırdığı, daha sonra da benzin dökerek ateşe verdiği görülüyor.