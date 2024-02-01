Bursa'da park halindeki otobüste yangın çıktı

BURSA'da park halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım ilçesi Veysel Karani Mahallesi Vize Sokak'taki otobüs parkında bulunan otobüste, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgede çok sayıda ekip gönderildi. 30 dakikalık müdahale ile yangın söndürülürken; otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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