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Bursa'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Kaçtı

Bursa'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Kaçtı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, park halindeki üç otomobile çarparak zarar veren sürücü olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay sonrası polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, park halindeki üç otomobile çarparak zarar veren otomobilin sürücüsü, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

Emek Adnan Menderes Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan üç otomobile çarptı.

Kazanın ardından sürücü, otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı.

Gürültü seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda hasar oluşurken çarpan otomobilin içinde alkol şişelerinin olduğu görüldü. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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