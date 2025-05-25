Bursa'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Kamyonetteki İki Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Kamyonetteki İki Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet, park halindeki araçlara çarptı. Kazada, araçtaki sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

1) BURSA'DA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN KAMYONETTEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ; KAZA KAMERADA

BURSA'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin park halindeki araçlara çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Uluabat Mahallesinde meydana geldi. Mehmet İraz (42) yönetimindeki 35 KRB 42 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 10 UC 145 plakalı çekici ve 10 AJS 968 plakalı römorka arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonette sıkışan sürücü Mehmet İraz ve araçtaki Muhammet Rehvani'nin (29) yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılan 2 kişinin cansız bedeni, Karacabey Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı

İstanbul için tarih verildi! Gökten çamur yağacak
Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi

O ilimizde heyelan korku yarattı! Zemin 12 metre yer değiştirdi
İsrail protestosuna polis müdahalesi! Görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi

Ankara Emniyeti'ni harekete geçiren görüntü! Yerlerde sürüklediler
İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar

Köylüler avuç açıp dua etti! Ancak bu kez yağmur için değil
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor

5 Türk boyuna ev sahipliği yapıyor! Dünyada başka bir örneği yok
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var

Kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.