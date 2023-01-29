Bursa'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Güncel Haberler Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki kamyonet ve otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki kamyonet ve otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Ankara Yolu Caddesi Ankara istikametinde seyir halindeki 16 AJN 927 plakalı otomobilin sürücüsü K.Ö., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil park halindeki kamyonet ile otomobile çarparken, sürücü otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan çıkarılan K.Ö. ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otomobil kaza sonucu kullanılamaz hale gelirken, hız göstergesinin 100 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Yıldırım Bursa Güncel Haberler

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