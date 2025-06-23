Bursa'da Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından park halindeki bir otomobile tabancayla ateş açıldı. Olayda otomobile 4 kurşun isabet etti. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına başladı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeki bir otomobile tabancayla ateş açıldı.

Olay saat 03.30 sıralarında Görükle Mahallesi Önder Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 16 BBV 577 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan kişilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde, otomobile 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-kamera: Barış YILMAZ/BURSA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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