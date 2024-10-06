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Bursa'da Palet Fabrikasındaki Yangında Mahsur Kalan Tavşan Kurtarıldı

Bursa'da Palet Fabrikasındaki Yangında Mahsur Kalan Tavşan Kurtarıldı
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Bursa'nın Karacabey ilçesindeki palet fabrikasında çıkan yangında mahsur kalan tavşan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve tedaviye alındı.

BURSA'da palet fabrikasında çıkan ve 3 saatte kontrol altına alınan yangında mahsur kalan tavşan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen tavşan, tedaviye alındı.

Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında dün saat 23.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sırasında binanın içine girerek alevleri kontrol altına almaya çalışan ekipler, yönetim bürosunda dumandan etkilenip bayılan tavşanı da kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen tavşana ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Oksijen maskesi takılan ve ağzına şırıngayla su damlatılan baygın tavşan, ambulansla Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tavşanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karacabey İtfaiye Güncel Sağlık Yaşam Bursa

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