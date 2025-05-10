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Bursa'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı
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Nilüfer ilçesindeki palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında kimse etkilenmedi ve çıkış nedeni araştırılmakta.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde bulunan palet fabrikasında çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda kimsenin etkilenmediği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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