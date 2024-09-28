Bursa'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bulunan palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Altınova Mahallesi, Uysal Sokak'ta bulunan palet fabrikasında çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine iş yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının yangın ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, işyerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.