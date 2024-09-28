Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bulunan palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Altınova Mahallesi, Uysal Sokak'ta bulunan palet fabrikasında çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine iş yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının yangın ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, işyerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Ekonomi Güncel Bursa Olay

Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankaya SK - Efeler 09 Maçının Yayın Bilgisi Çankaya SK 10 Numara Sportif Efeler 09 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Çankaya SK 10 Numara Sportif Efeler 09 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kebaba limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? MasterChef patlıcan kebabı tarifi! En güzel patlıcan kebabı tarifi! patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır? patlıcan kebabı için malzemeler! Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Şahinbey, Nizip, Şehitkamil elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28-29 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });