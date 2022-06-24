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Bursa'da palet fabrikasında yangın (2)

Demirören Haber Ajansı - Semih Şahin - Güncel
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Bursa'da palet fabrikasında yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Mudanya ilçesinde, içerisinde kimyasal maddelerin de bulunduğu fabrika deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, içerisinde kimyasal maddelerin de bulunduğu fabrika deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangında 1 otomobil, 1 motosiklet, 2 ATV kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/MUDANYA, (Bursa),


Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

Mudanya Bursa Güncel Haberler

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