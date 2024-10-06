Bursa'da Palet Fabrikasında Çıkan Yangına Müdahale Sırasında İki İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi
Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden iki er, dumandan etkilenerek ambulansa alındı. Müdahale sürüyor.
ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR; 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere ambulansa alındı.
Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Yiğithan HÜYÜK- Memetcan YEŞİLBAŞ- Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa),