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Bursa'da özel eğitim öğrencilerinden resim sergisi

AA - Sedat Gök - Güncel
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Bursa'da özel eğitim öğrencilerinden resim sergisi

Bursa'da, Osmangazi Cavit Çağlar İlkokulu'nun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından resim sergisi açıldı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da, Osmangazi Cavit Çağlar İlkokulu'nun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından resim sergisi açıldı.

Cavit Çağlar İlkokulu'nda eğitim gören özel eğitim öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı resimler, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla okulda sergilendi.

Öğretmenleri tarafından hazırlanan sergi, okuldaki diğer öğrenciler tarafından ilgi gördü.

Okulda görev yapan özel eğitim öğretmenlerinden Cemile Şan, yaptığı açıklamada, özel eğitim alan 6 öğrencinin 4 öğretmen eşliğinde öğrenimlerine devam ettiğini söyledi.

Diğer öğretmen arkadaşlarıyla 6 öğrencinin yaptığı görsel sanatlarla ilgili çalışmalarının bir kısmını sergileme ihtiyacı duyduklarını belirten Şan, "Bizim öğrencilerimiz, dezavantajlı grup dediğimiz özel eğitim öğrencileri. Aslında bu çocukların yapabildikleri, başarabildikleri bir çok şey var. Biz bir tanesini sergileyebildik." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Müjgan Kürem de okuldaki diğer öğrenci arkadaşlarının sergiye gösterdikleri ilgi ve alakanın özel eğitim öğrencilerinin özgüvenlerini desteklediğini ve aidiyet hislerine katkıda bulunduğunu aktardı.

AA / Sedat Gök - Güncel

Osmangazi, Öğretmen, Otizm, Bursa, Güncel, Haberler

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