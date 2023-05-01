Bursa'da Özel Anaokulunda Yangın Çıktı

Bursa'da bulunan özel bir anaokulunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle tatil olmasına rağmen çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.