Bursa'da 'Oyuncu Okul Projesi' ile Çocukların Gelişimi Destekleniyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hayata geçirilen "Oyuncu Okul Projesi" ile eğlenen öğrenciler, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini de güçlendiriyor.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Oyun Hareketi Derneğinin işbirliğiyle, Sabancı Vakfı Hibe Programı tarafından desteklenen "Oyuncu Okul Projesi", Sabri Katırcı İlkokulu'nda geçen yıl başladı.

Proje kapsamında okulun bahçesine "Oyunbaz Kulübe" adı verilen konteyner konularak bu konteynerin içine otomobil lastiği, merdiven, su borusu, eski monitör, kutu, çember, halat, tekerlek gibi çocukların kendi oyunlarını keşfetmelerine olanak tanıyan açık uçlu materyaller yerleştirildi.

Okulun bahçesinde de esnek oyun alanı oluşturularak çocukların buradan istedikleri materyali alıp oynamasına da imkan sağlandı.

Ayrıca okulun bahçesine çeşitli parkurlar çizilerek çocuklara "yağ satarım bal satarım", "halat çekme", "seksek", "mandal kapmaca" gibi oyunları oynama imkanı tanındı.

"Proje, çocukların özgür oyun hakkını merkeze alıyor"

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Ali Tüzen, AA muhabirine, projenin çok faydalı olduğunu, öğrencilerin eğitimlerine katkı sağladığını söyledi.

Projeden elde edilen bilgi, deneyim ve görsellerin kapsamlı bir rehberle başka okullarla paylaşılacağını belirten Tüzen, "Bu sayede Türkiye'nin farklı noktalarında da esnek oyun kültürünü benimseyen okulların çoğalması hedefleniyor." dedi.

"Çocuklar hayal gücünü, sorun çözme becerisini geliştiriyor"

Oyun Hareketi Derneği Başkanı Emine Özcan da çocukların en temel haklarından birinin oyun olduğunu vurgulayarak, okuldaki esnek oyun alanının projenin temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Çocukların bu alandaki materyallerden evler yaptığını anlatan Özcan, "Bazen de hiç kural koymuyorlar ve bir şeyler tasarlamaya çalışıyorlar. O çocuğun ihtiyacı her neyse onunla birlikte var olmayı deneyimliyor. Esnek oyun alanında çocuklar kendi hayal gücünü, sorun çözme becerisini geliştiriyor. Kurallı oyunlarla da oyun kavramına bakışını güncelliyor." ifadesini kullandı.

Sınıf öğretmeni Gürcan Yaşar da projeden önce beden eğitimi derslerinin klasik oyunlarla geçtiğini, bu nedenle öğrencilerin bir süre sonra oyunlardan sıkılıp farklı etkinliklere yönelmeye çalıştığını söyledi.

Oyunlar sayesinde öğrencilerin derslerde dikkati ve derse odaklanmalarının arttığını belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"Esnek oyun alanında çocukların çok üretken olduğunu, birbirleriyle çok iyi kaynaştığını, iletişim kurduğunu fark ettik ve her gün bu oyunlarla muhatap olmalarını sağladık. Kulübedeki basit materyallerle elde edilen çalışmaları gördükten sonra çok mutlu olduk. Oyunun öğrencileri için bir ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacın karşılığında derslerdeki akademik başarılarının arttığını fark ettik."

"Hayal gücümüz çok genişliyor"

Dördüncü sınıf öğrencisi Gülsima Yaşar da oyun oynarken robot ve araba yapmayı, evcilik oynamayı sevdiğini belirterek, "Burada oynamak bize çok enerji katıyor. Çok güzel oyunlar oynayabiliyoruz. Hayal gücümüz çok genişliyor. Kulübeden merdiven alıp inşaatçılık bile oynayabiliyoruz." dedi.

Öğrencilerden Emir Çınar Öznalçın da bedenini geliştiren oyunları daha çok sevdiğine değinerek, "Futbol, halat çekmece gibi oyunları daha çok seviyorum. Oyunbaz Kulübe'den malzeme alıp oyunlar oynuyoruz." diye konuştu.