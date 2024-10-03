Bursa'da Otoyolda Yürüyen Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

BURSA'da otoyolda yürüyen Mustafa Altunkaynar (62), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alaşarköy Mahallesi, Bursa çevreyolu Ali Haydar Akın Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda yürüyen Mustafa Altunkaynar'a, F.Y. yönetimindeki 16 ASN 585 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Altunkaynar metrelerce savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Altunkaynar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Altunkaynar'ın cansız bedeni savcı ve polisin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü F.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.