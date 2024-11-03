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Bursa'da Otoyolda Kadına Otobüs Çarpması: Hayatını Kaybetti

Bursa'da Otoyolda Kadına Otobüs Çarpması: Hayatını Kaybetti
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Bursa'da, otoyolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına şehirler arası yolcu otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

BURSA'da, otoyolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Bursa Çevreyolu Osmangazi ilçesi mevkinde meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan Şeref G. (26) yönetimindeki 46 AJS 600 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz tespit edilemeyen kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü Şeref G., ifadesi alınmak üzere emniyete görülürken, kazada otobüsün içindeki yolculardan yaralanan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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