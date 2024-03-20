Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Otoyolda Hırsızlık Olaylarına Karışan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, otoyolda hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa- İzmir otoyolunda özel şirkete ait tel çit, demir kazık bariyerler ve yoldaki demir direklerin kesilmiş, cİvataların da sökülmüş olduğunu fark etmesiyle çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında hırsızlık olaylarına karışan 5 suç kaydı bulunan M.A. (38) ve 6 suç kaydı bulunan C.G. (29) yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada ise suç aletleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bursa İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title