Bursa'da Otoyolda Hırsızlık Olaylarına Karışan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da, otoyolda hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa- İzmir otoyolunda özel şirkete ait tel çit, demir kazık bariyerler ve yoldaki demir direklerin kesilmiş, cİvataların da sökülmüş olduğunu fark etmesiyle çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında hırsızlık olaylarına karışan 5 suç kaydı bulunan M.A. (38) ve 6 suç kaydı bulunan C.G. (29) yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada ise suç aletleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.