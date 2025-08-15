Bursa'da Otopark Yangınında 8 Araç Zarar Gördü

Bursa'da Otopark Yangınında 8 Araç Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan yangında 8 araç zarar gördü. 7 araç kullanılamaz hale gelirken, 1 araç hafif hasar aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'da bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan yangında 8 araç zarar gördü. Araçlardan 7'si kullanılamaz hale gelirken, 1'i hafif hasar aldı.

Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Araçların yandığını gören 112 Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, 7 otomobil kullanılamaz hale gelirken 1 araç ise hafif zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.