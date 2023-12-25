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Bursa'da Otomotiv Yedek Parça İş Yerinde Yangın Çıktı

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Bursa'da otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale geldi.

BURSA'da otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi Derya Caddesi'ndeki otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıktı. İddiaya göre; sobadan sıçrayan kıvılcımın plastik malzemeleri tutuşturması ile çıkan yangın, paniğe yol açtı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü; iş yerinde hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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