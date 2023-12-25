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Bursa'da Otomotiv Yedek Parça İş Yerinde Yangın Çıktı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan otomotiv çıkma yedek parça malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomotiv çıkma yedek parça malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sakarya Mahallesi Derya Caddesi'ndeki yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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