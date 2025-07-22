Bursa'da Otomotiv Fabrikasında Yangın Çıktı

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Bursa'da otobüs üretimi yapan bir otomotiv fabrikasında yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

1) BURSA'DA OTOMOTİV FABRİKASINDA YANGIN

BURSA'da otobüs üretimi yapan otomotiv fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde otobüs üretimi yapan otomotiv fabrikasında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın depo ve müştemilat kısmından çıkan yangına, ilk müdahaleyi OSB İtfaiyesi ile fabrikanın itfaiye ekipleri yaparken, bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı takviye ekipler sevk edildi. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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