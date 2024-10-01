Bursa'da Otomotiv Fabrikasında Yangın Çıktı

Yangın, saat 21.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cadde üzerinde bulunan bir fabrikanın bacasında çıktı. Otomobillerin alt kauçuk parçalarının üretildiği öğrenilen fabrika tedbir amaçlı boşaltılırken, bacasındaki alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın sonucunda yangını söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, etkilenin olmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel