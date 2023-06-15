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Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Kırsal Hocaköy Mahallesi yolunda Şeref Burcu (47) idaresindeki tescilsiz motosiklet ile Enes D'nin (17) kullandığı 16 PM 207 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Şeref Burcu olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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