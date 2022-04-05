Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA - Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde Aziz K. idaresindeki 41 AEL 125 plakalı otomobil ile Ferman K'nin (24) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.