Bursa'da Otomobilin Direğe Çarpması Sonucu 1'i Ağır 2 Yaralı

BURSA'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya yönüne giderken Polat Can P.'nin (18) kontrolünü yitirdiği 45 ABM 250 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Polat Can P. ve yanındaki İrem T. (17) araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İrem T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yol güvenliğini alan polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.