Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı - Haberler

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Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı

AA - Musa Öztürk - Güncel
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Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir otomobilin zeytinliğe devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir otomobilin zeytinliğe devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi- İznik kara yolunda İznik istikametine seyreden Ömer Ozan K. (33) idaresindeki 16 H 0022 plakalı otomobil, Ilıca kavşağı yakınlarında sürücüsünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ömer Ozan K. ve araçta bulunan Aykut S'yi (30) İznik Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi, Otomobil, İznik, Bursa, Güncel, Haberler

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