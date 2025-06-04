Bursa'da Otomobilin Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı

Bursa'da Otomobilin Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde eğimli arazide devrilen otomobilde biri ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova yolunda, Rabbani Hanefi G. (18) idaresindeki 16 LCL 13 plakalı otomobil, eğimli araziye devrildi. Otomobil, bir ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Eylül H. (17) ve Özkan Ş. (18), ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rabbani Hanefi G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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