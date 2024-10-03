Bursa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Mustafa Altunkaynar'a otomobil çarptı. Olay sonrası Altunkaynar hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Bursa Çevre Yolu Ali Haydar Akın Viyadüğü'nde, F.Y. idaresindeki 16 ASN 585 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Altunkaynar'a (62) çarptı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Altunkaynar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Altunkaynar'ın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü F.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.