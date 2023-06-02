Bursa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Feyyaz Durak isimli yaya, 11 Eylül Bulvarı'nda bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken İ.G. idaresindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan Durak, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.