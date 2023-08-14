Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletli trafik polisi yaralandı
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Bursa'nın Altıparmak Caddesi'nde seyreden bir otomobil, ara sokağa döneceği sırada motosikletli trafik polisine çarptı. Polis memuru hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis merkezine götürüldü.
Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletli trafik polisi yaralandı.
Altıparmak Caddesi'nde seyreden Ayşegül K. (56) idaresindeki 34 DB 2522 plakalı otomobil, ara sokağa döneceği sırada motosikletli trafik polisi A.Ç'ye (32) çarptı.
Polis memuru ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun kazada hafif yaralandığı bildirildi.
Sürücü, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel