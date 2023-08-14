Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletli trafik polisi yaralandı

Bursa'nın Altıparmak Caddesi'nde seyreden bir otomobil, ara sokağa döneceği sırada motosikletli trafik polisine çarptı. Polis memuru hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis merkezine götürüldü.