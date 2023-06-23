Bursa'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

BURSA'da, yolun karşısına geçerken, süratle gelen otomobilin çarptığı Yasemin Selova (33), hayatını kaybetti. Sürücü Yusuf Koç (21), kiralık olduğu belirlenen otomobille kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yasemin Selova'nın yeğenine dondurma almaya gititği öğrenildi.

Olay, 21 Haziran'da saat 21.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Koç yönetimindeki 34 FIF 791 plakalı otomobil, aşırı hızla ilerlerken, marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Selova'ya çarptı. Selova, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulup yere düştü, sürücü ise kaçtı. İhbarla, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin, ambulansla hastaneye kaldırdığı Yasemin Selova, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.