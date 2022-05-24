Bursa'da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı - Haberler

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Bursa'da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

AA - Musa Öztürk - Güncel
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Bursa'da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik'ten Orhangazi istikametine giden M.T. (46) idaresindeki 34 CJE 794 plakalı otomobil, Göl Yolu kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Behzat C.Y. (17) ile Umut K'ye (17) çarptı.

Yaralanan Behzat C.Y. ile Umut K. sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.

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AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi, Otomobil, Bursa, Umut, Güncel, Haberler

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