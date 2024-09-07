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Bursa'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dönüş yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da dönüş yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

T.S'nin (22) kullandığı 16 BJE 339 plakalı motosiklet, Orhangazi ilçesi Göl Yolu Caddesi'nde bir düğün salonuna gitmek için dönüş yapan E.U. (50) idaresindeki 16 RAT 07 plakalı otomobile çarptı.

Kazada motosikletteki sürücü ile 13 yaşındaki kardeşi C.S. yaralandı.

Çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise düğün salonunun güvenlik kameralarınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Orhangazi bursa

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