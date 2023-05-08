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Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kullandığı motosikletle otomobile çarpan sürücü yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kullandığı motosikletle otomobile çarpan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 6 ATF 133 plakalı motosiklet ile Yeniköy Mahallesi yolunda seyreden Şafak U. (30), aynı yönde seyreden Ş.S'nin (44) idaresindeki 16 VL 052 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şafak U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

Avusturya Türk Federasyonu Orhangazi Yeniköy Bursa Güncel Haberler

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