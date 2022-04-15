Bursa'da otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil zeytinliğe uçtu. Kazada zeytin ağaçlarına çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Orhangazi ilçesi Keramet Mahallesi'nde meydana geldi. Orhangazi'den İznik istikametine seyir halinde olan Ömer Ozan Kayıkçı (33) idaresindeki 16 H 0022 plakalı otomobil Ilıca Kavşağı'nı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki zeytinliğe uçtu. Zeytin ağaçlarına çarparak sürüklenen otomobil ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Ozan Kayıkçı ile yanında yolcu olarak bulunan Aykut Sönmez (30) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.