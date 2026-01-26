Bursa'da zeytin ağacına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

BURSA'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin zeytin ağacına çarpması sonucu sürücü S.A., araçta sıkışarak yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 16 BKK 288 plakalı otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine girerek zeytin ağacına çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),