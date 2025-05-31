Bursa'da Otomobil Yavru Kediyi Ezdi, Anne Kedi Olay Yerinden Ayrılmadı

Bursa'da Otomobil Yavru Kediyi Ezdi, Anne Kedi Olay Yerinden Ayrılmadı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü, aracının altında bulunan yavru kediyi ezdi. Anne kedi, yavrusunun yanından bir an olsun ayrılmadı. Olay sonrası çevre sakinleri sürücü hakkında şikayette bulundu.

BURSA'da, ailesiyle bindiği otomobiliyle hareket eden T.Ç., aracın altındaki yavru kediyi ezdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından anne Kedi, koşarak gittiği yavrusunun yanından bir an olsun ayrılmadı. Sitede yaşayanlar, otomobil sürücüsü hakkında şikayette bulundu.

Olay, 29 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Sitenin otoparkında park halindeki otomobiline ailesiyle birlikte binip hareket eden T.Ç., aracın altındaki yavru kedinin ölümüne neden oldu. Sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olay sonrası diğer aracın altında bulunan anne Kedi, koşarak gittiği yavrusunun yanından bir an olsun ayrılmadı. Sürücü ise ezdiği kedi ve annesini bir süre otomobilinde seyrettikten sonra aracıyla bölgeden uzaklaştı. Sitede yaşayanlar, kazanın ardından tartıştıkları T.Ç. hakkında, Nilüfer Polis Merkezi'ne giderek, 'Hakaret' ve 'Tehdit', 'Hayvan Durum İzleme Polisi'ne de 'Hayvan öldürmek'ten dolayı şikayette bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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