Bursa'da Otomobil Yavru Kediyi Ezdi, Anne Kedi Gözyaşları İçinde Bekledi

Bursa'da Otomobil Yavru Kediyi Ezdi, Anne Kedi Gözyaşları İçinde Bekledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir otomobil sürücüsü hareket halindeyken aracının altındaki yavru kediyi ezdi. Olay güvenlik kameralarına yansırken, anne kedi yavrusunu kaybedince yanından ayrılmadı. Sürücü hakkında şikayette bulunuldu.

Bursa'da, ailesiyle bindiği otomobiliyle hareket eden T.Ç., aracın altındaki yavru kediyi ezdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından anne Kedi, koşarak gittiği yavrusunun yanından bir an olsun ayrılmadı. Sitede yaşayanlar, otomobil sürücüsü hakkında şikayette bulundu.

Olay, 29 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Sitenin otoparkında park halindeki otomobiline ailesiyle birlikte binip hareket eden T.Ç., aracın altındaki yavru kedinin ölümüne neden oldu. Sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olay sonrası diğer aracın altında bulunan anne Kedi, koşarak gittiği yavrusunun yanından bir an olsun ayrılmadı. Sürücü ise ezdiği kedi ve annesini bir süre otomobilinde seyrettikten sonra aracıyla bölgeden uzaklaştı. Sitede yaşayanlar, kazanın ardından tartıştıkları T.Ç. hakkında, Nilüfer Polis Merkezi'ne giderek, 'Hakaret' ve 'Tehdit', 'Hayvan Durum İzleme Polisi'ne de 'Hayvan öldürmek'ten dolayı şikayette bulundu.

Haber: Yiğithan Hüyük Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar

Her şey 10 gram altın için
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Van'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

2 araç kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 4 can kaybı var
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin

Bir ilimizin 4 mahallesi de karantinada! Vatandaşlar sokağa çıkamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.