Bursa'da Otomobil ve Motosikletli Arasında Yol Verme Kavgası
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobil sürücüsü ile motosikletli arasındaki yol verme tartışması, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Trafik ışıklarında birbiriyle tartışan sürücüler, olaydan sonra yollarına devam etti.
Sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, virajı döndüğü sırada bir motosikletlinin şeridine geçti. Uyarmak için korna çalan motosikletli ile otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Trafik ışıklarında durup birbirlerine bağıran taraflar, daha sonra yollarına devam etti. O anlar motosikletin sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
