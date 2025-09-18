Bursa'da Otomobil ve Motosikletli Arasında Yol Verme Kavgası

BURSA'da, otomobil sürücüsü ile motosikletli arasındaki yol verme kavgası, kask kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, virajı döndüğü sırada bir motosikletlinin şeridine geçti. Uyarmak için korna çalan motosikletli ile otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Trafik ışıklarında durup birbirlerine bağıran taraflar, daha sonra yollarına devam etti. O anlar motosikletin sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,