Bursa'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpışması Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bursa'da geçen ay otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuğun öldüğü, anne ve babasının yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, merkez Nilüfer ilçesinde 11 Nisan'da Birol Bahadır'ın kullandığı 16 VEC 523 plakalı hafif ticari araca, evlerinin bulunduğu Ataevler Mahallesi Belde Sokak'ta H.B. (28) yönetimindeki 16 ARL 705 plakalı otomobilin yandan çarptığı görülüyor.

Kayıtlarda, Mert Bahadır'ın hayatını kaybettiği, anne ve babasının ağır yaralandığı kazanın ardından çevredekilerin araçtakilerin yardımına geldiği yer alıyor.