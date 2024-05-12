Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpışması Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da geçen ay otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuğun öldüğü, anne ve babasının yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kazanın nasıl meydana geldiği ve çevredekilerin yardımına gelmesi yer alıyor.

Bursa'da geçen ay otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuğun öldüğü, anne ve babasının yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, merkez Nilüfer ilçesinde 11 Nisan'da Birol Bahadır'ın kullandığı 16 VEC 523 plakalı hafif ticari araca, evlerinin bulunduğu Ataevler Mahallesi Belde Sokak'ta H.B. (28) yönetimindeki 16 ARL 705 plakalı otomobilin yandan çarptığı görülüyor.

Kayıtlarda, Mert Bahadır'ın hayatını kaybettiği, anne ve babasının ağır yaralandığı kazanın ardından çevredekilerin araçtakilerin yardımına geldiği yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Kamerası Çocuk Bursa Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title