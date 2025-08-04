Bursa'da Otomobil ve Cip Çarpıştı: İki Yaralı

Bursa'da Otomobil ve Cip Çarpıştı: İki Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin ciple çarpması sonucu Osman U. ve eşi Hülya U. yaralandı. İki yaralı hastaneye kaldırılırken sağlık durumları iyi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ciple çarpışan otomobilin sürücüsü Osman U. (54) ile yanındaki eşi Hülya U. (51) yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Osman U. yönetimindeki 34 BJE 774 plakalı otomobile, arkasında seyir halinde olan Berkan Ö.'nün (20) kullandığı N-599-TD plakalı cip çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki ağaçları yıkarak karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi Hülya U. yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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